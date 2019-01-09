فالفيردي: فيدال قد يشارك كمهاجم.. وحسمنا مستقبل منير

حسم إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة، مستقبل لاعبه منير الحدادي، وفتح الباب لمغادرته في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

برشلونة يحل ضيفا على ليفانتي في ملعب سيوتات دي فالنسيا بذهاب دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا غدا الخميس.

فالفيردي ظهر في المؤتمر الصحفي السابق للقاء اليوم الأربعاء، وناقش مستقبل لاعبه الحدادي.

وقال فالفيردي تعليقا على موقف الحدادي الذي رفض تجديد تعاقده المنتهي نهاية الموسم: "لن أتحدث عن الوكلاء وما إلى ذلك، أتحدث فقط إلى اللاعين وتلك المحادثات تبقى خاصة بيننا. منير اتخذه قراره والنادي أيضا اتخذ قراره. نرغب في إيجاد حل بأسرع وقت ممكن، من الممكن أن يحدث ذلك خلال سوق الانتقالات، ليس لدي أي شيء ضد منير، لقد لع بشكل جيد وتدرّب بجد، ليس هناك ما يمكن قوله أكثر من ذلك".

بينما اعتبر أن دينيس سواريز يظل لاعبا في صفوف الفريق رغم التقارير التي أشارت إلى احتمالية رحيله: "وضع دينيس مختلف عن منير، فـ دينيس لاعب يمكن الاعتماد عليه بأي وقت، بينما منير فقد اتخذنا بخصوصه قرارا نهائيا".

هل يتعاقد برشلونة مع مهاجم؟

فالفيردي يجيب: "سندرس الأمر، نعم هذا محتمل".

اللاعبون أظهروا دعمهم لاستمرار مدربهم فالفيردي الذي ينتهي عقده مع برشلونة نهاية الموسم: "من الجيد أن يقولون ذلك، فتخيّلوا أن يصرّحوا بالعكس، لا أريد التحدث كثيرا عن هذا، فنحن مازلنا في نهاية الدور الأول، سنرى بهذا الشأن".

برشلونة سيدخل مواجهة ليفانتي دون لويس سواريز وليونيل ميسي، والاعتماد على أرتورو فيدال كمهاجم واحد من الخيارات المتاحة: "هذا محتمل، لن أنكر أن الأمر خطر على ذهني، أرتورو يمتلك القوة، دائما ما يدخل منطقة الجزاء، هذا خيار محتمل".

واختتم معلقا على ركلة الجزاء التي لم تُحتسَب لـ ريال مدريد أمام ريال سوسيداد في الوري قبل عدة أيام: "الجدل في كرة القدم لن يختفي أبدا، ولكن تقنية حكم الفيديو المساعد تجعل الأمور أكثر عدالة في العموم، ولن يشعر أي أحد بالرضا دوما".