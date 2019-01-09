بالفيديو - عقدة ملعب مونتيليفي تتواصل.. أتليتكو يكتفي بالتعادل على أرض جيرونا في الكأس

الأربعاء، 09 يناير 2019 - 22:31

كتب : FilGoal

جيرونا - أتليتكو - كأس ملك إسبانيا

اكتفى أتليتكو مدريد بالتعادل 1-1 على ملعب مونتيليفي في مقاطعة كتالونيا، أمام مضيفه جيرونا، بذهاب دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا.

عقدة أتليتكو على ملعب مونتيليفي تتواصل، إذ زاره أتليتكو في مرتين سابقتين دون أن يخرج منه منتصرا.

أنطوان جريزمان افتتح التسجيل لـ أتليتكو عبر تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء بالدقيقة التاسعة، لم يقدر المخضرم جوركا إرايزوز حارس مرمى جيرونا على التصدي لها.

أخبار متعلقة

بي إن تعلن انتهاء أزمتها مع سي إن إي رسميا تولوز: برشلونة متغطرس.. علمنا بتعاقده مع لاعبنا من وسائل الإعلام بعد مغادرته مباراة سوسيداد مبكرا.. ريال مدريد يغرّم بيل بوفون يكشف عن "نوبة الهلع" التي دفعته للتغيب عن مباراة يوفنتوس

ليبادله أنتوني لوزانو بهدف آخر رائع في الدقيقة 34، أخرج الشوط الأول بكفة متعادلة.

في الشوط الثاني حاول جيرونا الخروج من المباراة فائزا، إلا أن فرصه واجهت بسالة دفاعية من لاعبي أتليتكو.

مباراة الإياب تقام على ملعب واندا متروبوليتانو يوم 16 يناير الجاري.

أتليتكو مدريد جيرونا كأس ملك إسبانيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – هل يمكن وصف ما حدث؟ مانشستر سيتي يفوز على برتون 9-0 3 دقيقة | أوروبا
فالفيردي: فيدال قد يشارك كمهاجم.. وحسمنا مستقبل منير 18 دقيقة | أوروبا
10 معلومات عن سوكاري المرشح لـ الأهلي.. أفضل شاب في نيجيريا وارتبط سابقا بالقطبين 42 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: هل نشهد المزيد من التقلبات؟ 5 أسابيع قد تجعل سيتي وتوتنام يقتربان من ليفربول 46 دقيقة | أوروبا
وكيل سوكاري لـ في الجول: 700 ألف دولار مبلغ كافي لإقناع الصفاقسي بعرض الأهلي.. وهذا موقفه الإفريقي ساعة | إفريقيا
بالفيديو - عقدة ملعب مونتيليفي تتواصل.. أتليتكو يكتفي بالتعادل على أرض جيرونا في الكأس ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 بيان رسمي – beIN تعلن وقف خدماتها في مصر بداية من اليوم 2 تفاصيل طرد جنش والهاني سليمان.. والزمالك يفقد حارسه الأساسي أمام بيراميدز 3 طارق يحيى لـ في الجول: ياسر إبراهيم لن يلعب ضد الأهلي.. وأنا من اخترت عمرو بركات 4 في الجول يكشف بند في عقد السعيد قد يمنح الأهلي 2 مليون دولار.. ولكن

قد ينال إعجابك