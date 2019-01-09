بالفيديو - عقدة ملعب مونتيليفي تتواصل.. أتليتكو يكتفي بالتعادل على أرض جيرونا في الكأس

اكتفى أتليتكو مدريد بالتعادل 1-1 على ملعب مونتيليفي في مقاطعة كتالونيا، أمام مضيفه جيرونا، بذهاب دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا.

عقدة أتليتكو على ملعب مونتيليفي تتواصل، إذ زاره أتليتكو في مرتين سابقتين دون أن يخرج منه منتصرا.

أنطوان جريزمان افتتح التسجيل لـ أتليتكو عبر تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء بالدقيقة التاسعة، لم يقدر المخضرم جوركا إرايزوز حارس مرمى جيرونا على التصدي لها.

ليبادله أنتوني لوزانو بهدف آخر رائع في الدقيقة 34، أخرج الشوط الأول بكفة متعادلة.

في الشوط الثاني حاول جيرونا الخروج من المباراة فائزا، إلا أن فرصه واجهت بسالة دفاعية من لاعبي أتليتكو.

مباراة الإياب تقام على ملعب واندا متروبوليتانو يوم 16 يناير الجاري.