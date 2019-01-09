انتهت في كأس ملك إسبانيا - ريال مدريد (3) - (0) ليجانيس

الأربعاء، 09 يناير 2019 - 22:31

كتب : FilGoal

كيلور نافاس - ريال مدريد

ريال مدريد يستقبل ليجانيس على ملعب سانتياجو برنابيو، في ذهاب دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا، للثأر من هزيمة الموسم الماضي.

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نهاية المباراة

ق.78 براهيم دياز يظهر للمرة الأولى بقميص ريال مدريد بدخوله بدلا من فينيسيوس

ق.77 فينيسيوس جونيور يسجل هدف ريال مدريد الثالث بتسديدة رائعة على الطائر

ق.69 ريال مدريد يضيف الهدف الثاني بواسطة لوكاس فاسكيز بعد تمريرة من فينيسيوس جونيور

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.43 سيرخيو راموس يتقدم لريال مدريد في النتيجة من ركلة جزاء

ق.36 كيلور نافاس ينقذ مرمى ريال مدريد بعد رأسية برايتوايت

ق.26 برايتوايت لاعب ليجانيس يهدد مرمى ريال مدريد بتسديدة قوية تمر مباشرة إلى جوار القائم

ق.16 كريم بنزيمة يطلق تسديدة قوية من مسافة قريبة تمر أعلى المرمى

انطلاق المباراة

ريال مدريد ليجانيس كأس ملك إسبانيا

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