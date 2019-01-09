التشكيل - نافاس يحمي عرين ريال مدريد.. والنصيري على مقاعد بدلاء ليجانيس

الأربعاء، 09 يناير 2019 - 21:31

كتب : FilGoal

كيلور نافاس - ريال مدريد

عاد كيلور نافاس لحراسة مرمى ريال مدريد في مباراة لجيانيس بذهاب دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا اليوم الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو.

نافاس غاب عن المشاركة منذ لعب مباراة مليلية في إياب الدور السابق لبطولة الكأس يوم 6 ديسمبر الماضي.

وشهدت التشكيلة الدفع بعدة عناصر غير أساسية مثل ألفارو أودريوزولا وسيرخيو ريجيلون وناتشو وفيدي فالفيردي وداني سيبايوس، كما واصل المدرب سانتياجو سولاري الاعتماد على جناحه البرازيلي فينيسيوس جونيور.

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إيسكو اللاعب الذي لا يحظى بكثير من الدقائق تحت قيادة سولاري، واصل التواجد على مقاعد البدلاء، إلى جوار الوافد الجديد براهيم دياز الذي انتقل قادما من مانشستر سيتي يوم الأحد الماضي.

في المقابل، يتواجد المغربي نبيل الزهر في التشكيلة الأساسية لـ ليجانيس، بينما يتواجد مواطنه يوسف النصيري على دكة البدلاء.

فيما يُحرَم ماوريسيو بيليجرينو مدرب ليجانيس من الاعتماد على لاعبيه أندري لونين وأوسكار رودريجيز المعارين من ريال مدريد وفقا للعقد المُبرَم بين الطرفين.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: كيلور نافاس

الدفاع: ألفارو أودريوزولا - ناتشو فيرنانيدز - سيرخيو راموس - سيرخيو ريجيلون

الوسط: كاسيميرو - فيدي فالفيردي - داني سيبايوس

الهجوم: لوكاس فاسكيز - كريم بنزيمة - فينيسيوس جونيور

دكة البدلاء: كيكو كاسيا - داني كارباخال - خيسوس فاييخو - لوكا مودريتش - إيسكو - براهيم دياز - كريستو جونزاليس

تشكيل ليجانيس:

حراسة المرمى: إيفان كويّار

الدفاع: خوانفران - أوناي بوستينزا - ديميتريس سيوفاس - رودري تارين

الوسط: جيرارد جامباو - روبن بيريز - خوسيه ريسيو

الهجوم: نبيل الزهر - مارتن برايتوايت - سابين ميرينو

دكة البدلاء: تيخيرو - جوناثان سيلفا - داني أوخيدا - خوسيه أرنايز - خابي إيراسو - كينيث أوميرو - يوسف النصيري

ريال مدريد كأس ملك إسبانيا ليجانيس

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