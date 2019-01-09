بالفيديو - فرحة غير مكتملة.. لاعبو لبنان يحتفلون والحكم يلغي وينقذ قطر

ألغى الصيني ما نينج حكم مباراة قطر ولبنان، هدفا للأخير في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول لمواجهة المجموعة الخامسة من كأس آسيا 2019.

الشوط الأول الذي انتهى دون أهداف، لم يشهد الكثير من الفرص، إلا أن لبنان كان قريبا من افتتاح التسجيل في مشاركته الثانية بالنهائيات، قبل نهاية الشوط بـ8 دقائق.

ركلة ركنية نفذها القائد حسن معتوق وتابعها علي حمام لاعب لبنان بتسديدة قوية اهتزت لها الشباك القطرية، ولكن الاحتفالات اللبنانية لم تكتمل بعدما ألغى الحكم الهدف بداعي وجود مخالفة بعد نصيحة من الحكم الإضافي.