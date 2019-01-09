الجونة يخوض وديتين إحداهما ضد فريق مجري استعدادا لحرس الحدود

يستعد فريق الجونة في معسكره المغلق بالغردقة لخوض مباراتين وديتين استعدادا لمواجهة حرس الحدود في الدوري.

ويواجه الجونة نظيره حرس الحدود ضمن منافسات الأسبوع الـ20 من الدوري المصري في الجولة الـ20 من المسابقة يوم 23 من الشهر الجاري.

ويخوض الجونة مباراة ودية في معسكره بالغردقة ضد مركز شباب الغردقة يوم الجمعة في الملعب الفرعي لاستاد الجونة.

كما يواجه نظيره كيسفاردا المجري الذي يشارك في الدوري المجري الممتاز.

ويحتل كيسفاردا والذي يعرف أيضا بـ "فاردا" المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري المجري بعد 18 جولة حصد خلالها 16 نقطة.

ويدخل الجونة معسكرا مغلقا جديدا في نهاية الأسبوع المقبل قبل مواجهة حرس الحدود.