الجونة يخوض وديتين إحداهما ضد فريق مجري استعدادا لحرس الحدود
الأربعاء، 09 يناير 2019 - 17:29
كتب : FilGoal
يستعد فريق الجونة في معسكره المغلق بالغردقة لخوض مباراتين وديتين استعدادا لمواجهة حرس الحدود في الدوري.
ويواجه الجونة نظيره حرس الحدود ضمن منافسات الأسبوع الـ20 من الدوري المصري في الجولة الـ20 من المسابقة يوم 23 من الشهر الجاري.
ويخوض الجونة مباراة ودية في معسكره بالغردقة ضد مركز شباب الغردقة يوم الجمعة في الملعب الفرعي لاستاد الجونة.
كما يواجه نظيره كيسفاردا المجري الذي يشارك في الدوري المجري الممتاز.
ويحتل كيسفاردا والذي يعرف أيضا بـ "فاردا" المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري المجري بعد 18 جولة حصد خلالها 16 نقطة.
ويدخل الجونة معسكرا مغلقا جديدا في نهاية الأسبوع المقبل قبل مواجهة حرس الحدود.
نرشح لكم
أخر الأخبار
بي إن تعلن انتهاء أزمتها مع سي إن إي رسميا 59 دقيقة | مصر