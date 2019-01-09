بالفيديو - بعد دفاع مستميت.. أوزبكستان بقيادة كوبر تتلقى التعادل أمام عُمان

أدرك منتخب عُمان التعادل في مواجهته أمام أوزبكستان بأولى مباريات المنتخبين في المجموعة السادسة لكأس آسيا 2019 على استاد الشارقة.

أوزبكستان بقيادة هيكتور كوبر أنهت الشوط الأول متقدمة بهدف رائع من القائد عادل أحمدوف الذي سجّل من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 34.

إلا أن المنتخب العماني واصل هجومه بشكل كبير أغلب فترات الشوط الثاني أمام تراجع كامل للأوزبك، وكاد أن يدرك التعادل في الدقيقة 60 بفرصة مزدوجة لولا تألق الحارس الأوزبكي إجناتي نيستروف.

قبل أن يأتي الفرج بقدم البديل محسن الغساني الذي تعادل بالدقيقة 71 بعد 4 دقائق من دخوله، إثر تلقيه تمريرة بينية مميزة من علي البوسعيدي.