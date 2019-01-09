مصدر في الأهلي لـ في الجول: الامتحانات سبب غياب مؤمن زكريا عن التدريبات

غاب مؤمن زكريا عن مران اللاعبين الغائبين عن معسكر الأهلي في الاسكندرية والذي أقيم صباح اليوم الأربعاء بملعب التتش.

مؤمن زكريا النادي : الأهلي الأهلي

وكشف مصدر في الأهلي لـ FilGoal.com على أن التزام اللاعب بأداء الامتحانات هو سبب غيابه عن التدريبات.

ونفى المصدر عن تمرد اللاعب ورفضه حضور التدريبات قائلا: "هذا غير صحيح، اللاعب يغيب عن تدريبات اليوم بسبب أداء الامتحانات".

وتابع "لا صحة لتمرد اللاعب وسيعود للمشاركة في التدريبات بصورة طبيعية بعد ذلك".

وخرجت تقارير صحفية أشارت إلى رغبة مؤمن زكريا في فسخ عقده مع الفريق بسبب عدم مشاركته في المباريات، وهو ما نفاه عبد الحفيظ سابقا.

ولعب مؤمن زكريا 6 مباريات هذا الموسم مع الأهلي في الدوري والكأس ونجح في التسجيل مرة.