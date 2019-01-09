مستشفى ريال مدريد - النادي يعلن غياب كورتوا بسبب الإصابة

أعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي تعرض تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق للإصابة في قدمه اليسرى.

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وكشف بيان ريال مدريد عن معاناة اللاعب من إصابة بالعضلة الأمامية من الدرجة الأولى في القدم اليسرى.

ولم يذكر ريال مدريد الموعد الرسمي لعودة اللاعب مرة أخرى للمشاركة مع الفريق.

وغاب كورتوا بشكل رسمي عن مواجهة الذهاب مساء اليوم الأربعاء أمام ليجانيس بدور الـ16 من كأس ملك إسبانيا.

وكشفت تقارير إسبانية عن احتمالية غياب كورتوا لمدة تصل إلى 10 أيام بسبب تلك الإصابة لكن دون تأكيد رسمي من النادي حتى الآن.

وتتوالى الإصابات على ريال مدريد بعد إصابة كل من جاريث بيل وتوني كروس وماركو ليورنتي وماريانو.

وذكر تقرير بصحيفة آس الإسبانية عن تعرض لاعبي ريال مدريد إلى أعلى معدل من الإصابات هذا الموسم.