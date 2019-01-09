طالب مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي بتغيير أرضية ملعب التتش الذي تقام عليه تدريبات الفريق.

ويدرس محمود الخطيب اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تنفيذ طلب المدير الفني الأوروجوياني.

وشكا لاسارتي من سوء حالة العشب في ملعب التتش والتي لا تساعده على التدريبات الفنية، وتعرض اللاعبين للإصابة.

وتفاجأ معسكر الأهلي في الاسكندرية بإصابة محمد محمود الوافد الجديد بقطع في الرباط الصليبي والرباط الخارجي للركبة.

وكان محمد محمود قد تم استبداله اضطراريا في الدقيقة 57 من مواجهة الأهلي لسموحة مساء أمس الثلاثاء على ملعب برج العرب.

وتغلب الأهلي على سموحة بهدف نظيف سجله علي معلول من ركلة جزاء.