بيان من CNE عن عودة بث بي إن سبورتس في مصر

الأربعاء، 09 يناير 2019 - 14:31

كتب : محمد سمير

beIN - CNE

أصدرت الشركة المصرية للقنوات الفضائية CNE بيانا رسميا بعد عودة بث قنوات بي إن سبورتس مرة أخرى في مصر.

وأشارت الشركة في بيانها إلى "السادة مشتركي باقات beIN في مصر، رجاء العلم إن بث القنوات المشفرة قد عاد للعمل ظهر اليوم الأربعاء".

وأضافت "وذلك من جهة أصحاب المحتوى (مجموعة beIN الإعلامية)".

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وذلك دون توضيح ما إذا كان تم توقيع عقود شراكة جديدة أم أنها عودة مؤقتة.

وأعلنت شبكة beIN الإعلامية إيقاف خدماتها في مصر أمس في الثامن من يناير من عام 2019.

وأصدرت beIN بيانا رسميا على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أعلنت وقتها من خلاله: "عدم قدرتها من جديد على تقديم خدماتها مع الشركة المصرية للقنوات الفصائية CNE بداية من اليوم".

وأشارت الشبكة إلى توقف الخدمة بسبب "رفض CNE شروط الصفقة ومن هنا لم يتم توقيع العقود".

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