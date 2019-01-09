بالفيديو - صلاح يتسلم جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي

بعد ساعات من تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، تسلم محمد صلاح نجم ليفربول جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي في دبي.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وحصد صلاح جائزة الرياضي العربي المتميز.

وقال صلاح عقب تتويجه بالجائزة في كلمة مقتضبة: "فخور بالجائزة وكل القائمين عليها، شكرا لدبي ولكل القائمين على الحفل".

وتابع "سعيد جدا بالجوائز الفردية عامة وهذه الجائزة لأنها تساعد الرياضيين على مزيد من التقدم".

وتعتبر تلك الدورة العاشرة للجائزة الرياضية من أكبر الجوائز في العالم من حيث قيمة الجوائز وتعدد الفئات.

وفاز من مصر خمسة رياضيين وهم:

- محمد صلاح نجم ليفربول لكرة القدم بجائزة "الرياضي العربي المتميز" وذلك بسبب اختياره من أفضل 3 لاعبين على مستوى العالم ومستوى أوروبا في 2018، وأفضل لاعب عربي محترف في دوريات أوروبية، وأخيرا أول لاعب عربي يحصل على لقب هداف الدوري الإنجليزي والأكثر تسجيلا للأهداف في موسم واحد.

- محمد إيهاب "رفع أثقال" حصد جائزة الرياضي العربي، وذلك بعد حصوله على ثلاث ميداليات ذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال وتصدر التصنيف العالمي في وزن 77 كجم لعام 2017، ولأنه أول عربي يفوز بـ ثلاث ذهبيات في تاريخ مشاركات العرب ببطولات العالم لرفع الأثقال.

- منتخب مصر لرجال الاسكواش فاز بجائزة "الفريق العربي" بعد تحقيق بطولة العالم فرق للرجال في فرنسا بـ 2017.

*مثل المنتخب المصري في البطولة الرباعي علي فرج ومروان الشوربجي ورامي عاشور وكريم عبد الجواد*

- أحمد الجندي لاعب الخماسي الحديث حصد جائزة "رياضي عربي حقق نجاحات متميزة في المجال الرياضي" لحصوله على الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية للشباب وأول لاعب في العالم يتوم بثلاث ذهبيات ببطولات العالم للناشئين والشباب وأولمبياد الشباب.

- نادية عبد الحميد "مدربة ملاكمة" بسبب إسهاماتها كمدربة في تدريب منتخب مصر للملاكمة والحصول على 45 ميدالية في مختلف البطولات العربية والدولية.