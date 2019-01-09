ميدو:كأس الأمم سيعيد الجماهير للمدرجات.. وصلاح أفضل من فعل ذلك الأمر بين اللاعبين العرب

قال أحمد حسام ميدو لاعب مارسيليا وأياكس السابق ومدرب نادي الوحدة السعودي الحالي إن فوز مصر بتنظيم كأس الأمم شرف سيعيد الجماهير للمدرجات ويمنح خبرة كبيرة لشركات تنظيم المباريات، كما هنأ صلاح على تتويجه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وكتب ميدو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:"مبروك لنا جميعا فوز مصر بتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، إنه شرف سيعيد الجماهير للمدرجات ويمنح خبرة كبيرة لشركات تنظيم المباريات بتأمين دخول الجماهير للمدرجات وخروجهم".

وواصل "كذلك بكيفية التنسيق مع الجهات المعنية بخلاف أن تنظيم البطولة يمنح فرصة لمنتخبنا للفوز بها".

وتابع "مبروك أيضا فوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، لم يكن لدي أي شك بأنه سيفوز لأن الفارق بينه وبين منافسيه كبير جدا".

وأتم "مواصلة النجاح لسنوات هو أهم شيء في لاعب كرة القدم، وصلاح هو أفضل من فعل ذلك في كل اللاعبين العرب".

صلاح تفوق على الثنائي ساديو ماني زميله في ليفربول ونجم منتخب السنغال وبيير إيمريك أوباميانج نجم أرسنال ومنتخب الجابون وفاز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا للعام الثاني على التوالي.

وكان يوم الثلاثاء سعيدا على الكرة المصرية، فقبل فوز صلاح بالجائزة، وخلال ظهر ذلك اليوم، فازت مصر بشرف تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019 مكتسحة جنوب إفريقيا في تصويت المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وستقام البطولة بدء من منتصف شهر يونيو وحتى منتصف شهر يوليو المقبل.

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