توخيل: ديمبيلي لاعب رائع وموهوب وشخص لطيف.. لكنه مجنون قليلا

قال توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان إن عثمان ديمبيلي جناح برشلونة لاعب رائع وموهوب وشخص لطيف لكنه مجنون قليلا، مشيرا إلى أنه لو ركز وتطور سيصل إلى أي مستوى يريده.

وصرح توخيل للصحفيين قائلا: "عثمان لاعب رائع، وموهوب حقا، يمكنني أن أشاهد مهاراته في التدريبات بشكل رائع ومنتظم".

وأضاف "إنه شخص رائع كذلك، لكنه مجنون قليلا، لطيف لكنه مجنون، يحب الضحك لكن يمكنه أن يكون جادا للغاية في المحادثات، لا يمكن أن تمل منه".

وعمل الثنائي توخيل وديمبيلي سويا في بوروسيا دورتموند، خلال موسم 2016-2017. قبل أن ينضم ديمبيلي إلى برشلونة في صيف 2017 بمبلغ 115 مليون يورو.

وواصل ناصحا النجم الفرنسي "إن تمكن من التركيز كفاية فبإمكانه الوصول إلى أي مستوى يريده، حينما تحدثت معه لأول مرة، أخبرني أنه يرغب في اللعب لبرشلونة، وهو حاليا هناك".

وأتم "هذا يعني أنه يمكنه أن يصل إلى أي مستوى يريده، لكنه بحاجة لأن يركز أكثر ويتطور كل يوم، خلال التدريبات كان موهوبا في استعمال كلتا القدمين".