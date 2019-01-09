اتحاد الكرة: فوز صلاح بجائزة الأفضل في إفريقيا مرتين متتاليتين إنجاز غير مسبوق

الأربعاء، 09 يناير 2019 - 13:06

كتب : عاطف شادي

محمد صلاح

أصدر مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري بيانا رسميا هنأ من خلاله محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول بعد فوزه بلقب أفضل لاعب في قارة إفريقيا.

وحصد صلاح جائزة أفضل لاعب في إفريقيا للعام الثاني على التوالي، بجانب وجوده في فريق العام للمرة الثانية على التوالي عن عام 2018 يوم الثلاثاء.

وقال بيان اتحاد الكرة :"فوز صلاح بهذا اللقب الرسمي الصادر عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي يعد إنجازا غير مسبوق ومستحق وجدير بابن من أبناء مصر الذي طالما وسيظل مصدرا لسعادة جماهير الكرة المصرية وعشاقها حول العالم".

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وأضاف البيان :"كل أمنياتنا الطيبة بأن تنعكس هذه الجائزة بكل الخيرة على مستقبل صلاح والمنتخب الوطني والكرة المصرية بشكل عام، خاصة وأن فوزه يتواكب مع الآمال الكبيرة التي تعقدها جماهير الكرة المصرية على أن تكون بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة التي فازت مصر بشرف تنظيمها علامة مميزة في تاريخ اللعبة".

صلاح تفوق على الثنائي ساديو ماني زميله في ليفربول ونجم منتخب السنغال وبيير إيمريك أوباميانج نجم أرسنال ومنتخب الجابون.

وكان يوم الثلاثاء سعيدا على الكرة المصرية، فقبل فوز صلاح بالجائزة، وخلال ظهر ذلك اليوم، فازت مصر بشرف تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019 مكتسحة جنوب إفريقيا في تصويت المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وستقام البطولة بدء من منتصف شهر يونيو وحتى منتصف شهر يوليو المقبل.

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