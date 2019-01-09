مران الأهلي - لاسارتي يدرس فيتا كلوب.. وسعد سمير يعود للتدريبات الجماعية للغائبين

الأربعاء، 09 يناير 2019 - 12:30

كتب : أحمد الخولي

لاسارتي - الأهلي - سموحة

يبدأ مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي دراسة فيتا كلوب الكونغولي قبل المواجهة المنتظرة بينهما في دوري أبطال إفريقيا.

سعد سمير

النادي : الأهلي

الأهلي

ويستضيف الأهلي الفريق الكونغولي يوم السبت المقبل على ملعب برج العرب في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحصل لاسارتي على عدد من مباريات الفريق الكونغولي من أجل رصد نقاط القوة والضعف قبل مواجهة السبت.

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ويقع الأهلي في المجموعة الرابعة والتي تضم فرق فيتا كلوب وشبيبة الساورة الجزائري وسيمبا التنزاني.

وخاض لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة سموحة أمس الثلاثاء مرانا استشفائيا من أجل الاستعداد لمواجهة فيتا كلوب.

وعلى الجانب الآخر شارك سعد سمير مدافع الأهلي في التدريبات الجماعية للاعبين الغائبين عن معسكر الاسكندرية.

وانتظم سعد سمير في التدريبات البدنية وتدريبات الكرة بشكل كامل لأول مرة بعد تعافيه من إصابة الشد في العضلة الخلفية.

وواصل الثنائي أحمد فتحي وصلاح محسن برنامجهما التأهيلي صباح اليوم على ملعب التتش.

وبدأ صلاح محسن مرحلة جديدة من برنامج التأهيل إذ شارك في تدريبات منفردة بالكرة والتصويب على المرمى.

الأهلي سعد سمير صلاح محسن

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