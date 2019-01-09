هاني أبو ريدة: صلاح يستحق الجائزة عن جدارة.. ونحدد مواجهات ودية للمنتخب بعد القرعة

الأربعاء، 09 يناير 2019 - 00:20

كتب : محمد سمير

هاني أبو ريدة

شدد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على أحقية محمد صلاح في الفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2018 بعد منافسة مع زميله السنغالي ساديو ماني.

وتوج صلاح بالجائزة للمرة الثانية على التوالي بحفل الاتحاد الإفريقي الذي أقيم في السنغال.

وقال هاني أبو ريدة في تصريحات لقناة أون سبورت: "محمد صلاح قدم موسما استثنائيا ويستحق الجائزة بعد ما قدمه، كانت هناك مخاوف من بعض الناس لإقامة الحفل في السنغال"

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وتابع "نعلم نزاهة الاتحاد الإفريقي ولم يسبب ذلك لنا قلقا، وبعد إعلانه فائزا بالجائزة مازحته يجب ألا تكون قلقا".

وعن مصافحة صلاح والحديث عن توتر العلاقة سابقا أوضح رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم "علاقة محمد صلاح بالاتحاد المصري على مايرام، هو ابن أبناء الاتحاد وأحيانا يتم تضخيم الأمور".

وبالحديث عن إعداد المنتخب بعد الفوز بتنظيم أمم إفريقيا قال أبو ريدة: "نستعد في المعسكر المقبل بمواجهة النيجر في المرحلة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا وبعد ذلك مواجهة ودية أمام نيجيريا".

وأتم "سننتظر القرعة يوم 4 أبريل المقبل وبعد ذلك سنضع خطة من أجل المباريات الودية لإعداد الفريق".

صلاح هاني أبو ريدة الأفضل في إفريقيا

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