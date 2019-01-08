بالفيديو - كين يقود توتنام للفوز على تشيلسي بذهاب نصف نهائي كأس الرابطة

تغلب توتنام على تشيلسي بهدف نظيف على ملعب ويمبلي في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

وسجل هاري كين هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء تصدى لها في الدقيقة 26.

وتقام مباراة الإياب يوم الخميس 24 يناير على ملعب ستامفورد بريدج معقل فريق البلوز.

وعلى الجانب الآخر يستضيف مانشستر سيتي فريق بورتون غدا الأربعاء في ذهاب المباراة الأخرى من نصف نهائي المسابقة.

ويستعد تشيلسي لمواجهة نيوكاسل يونايتد يوم السبت المقبل في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.

بينما يصطدم توتنام الأحد المقبل بمانشستر يونايتد في نفس الجولة بالمسابقة.