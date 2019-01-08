بالفيديو - كين يقود توتنام للفوز على تشيلسي بذهاب نصف نهائي كأس الرابطة
الثلاثاء، 08 يناير 2019 - 23:57
كتب : محمد سمير
تغلب توتنام على تشيلسي بهدف نظيف على ملعب ويمبلي في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.
وسجل هاري كين هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء تصدى لها في الدقيقة 26.
وتقام مباراة الإياب يوم الخميس 24 يناير على ملعب ستامفورد بريدج معقل فريق البلوز.
Kane puts it away! #COYS #THFC #TOTCHE pic.twitter.com/MWuWqZgL5x— COYS.com (@COYS_com) January 8, 2019
وعلى الجانب الآخر يستضيف مانشستر سيتي فريق بورتون غدا الأربعاء في ذهاب المباراة الأخرى من نصف نهائي المسابقة.
ويستعد تشيلسي لمواجهة نيوكاسل يونايتد يوم السبت المقبل في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي.
بينما يصطدم توتنام الأحد المقبل بمانشستر يونايتد في نفس الجولة بالمسابقة.