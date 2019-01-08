طبيب الأهلي: صلاح محسن ينتظم في التدريبات الجماعية بعد 10 أيام

كشف خالد محمود طبيب النادي الأهلي عن عودة الثنائي صلاح محسن وأحمد الشيخ إلى التدريبات الجماعية بعد 10 أيام.

صلاح محسن النادي : الأهلي الأهلي

كما أوضح طبيب الأهلي عن عودة سعد سمير إلى التدريبات الجماعية بدنيا بداية من الغد على أن يتدرج في الأحمال حتى ينتظم في التدريبات الجماعية بالكرة.

وقال خالد محمود: "صلاح محسن يؤدي برنامجه التأهيلي بانتظام ويفصله 10 أيام عن المشاركة في التدريبات الجماعية".

وأضاف "أحمد الشيخ أيضا يؤدي برنامج بدني وهناك فحص طبي غدا للاعب لتحديد مدة غيابه وقد تصل إلى 10 أيام أيضا".

وعن رامي ربيعة أوضح طبيب الأهلي "اللاعب انتظم في التدريبات الجماعية بدنيا، وجاري زيادة الحمل البدني له وأصبح جاهز من الناحية الطبية وموعد مشاركته في المباريات وتدريبات الكرة يعود لرؤية الجهاز الفني".

وأخيرا منح الجهاز الطبي راحة للثنائي أكرم توفيق ومحمد نجيب لمدة 72 ساعة على أن ينتظما في التدريبات التأهيلية من الخميس المقبل.