سولشاير عن مواجهة أرسنال في كأس إنجلترا: مذهلة.. نحتاج لمثل هذه المباريات

أبدى أولي جونار سولشاير المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد سعادته بوقوع فريقه في مواجهة أرسنال في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتحدث سولشاير عن المباراة التي سوف تقام في ملعب الإمارات قائلا: "هذه مباراة مذهلة".

وواصل "نحتاج لتلك النوعية من المباريات وهؤلاء اللاعبين يحتاجون لمثل تلك المواجهات لأنها تمثل تحد كبير لهم".

وتابع "الكل يقول إننا فزنا بالخمس مباريات الأخيرة لكننا لم نواجه فريقا كبيرا ولكن ليس بوسعنا إلا الفوز على من يكون أمامنا في المباراة".

وأتم "الآن نحتاج لمثل هذه المباريات لنختبر أنفسنا وننتقل لمستوى أعلى، وإن أردنا الفوز بالكأس فعلينا هزيمة الجميع".

وكان مانشستر يونايتد بلغ نهائي البطولة ذاتها العام الماضي لكنه خسر في ملعب ويمبلي أمام تشيلسي بهدف دون رد آنذاك.

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