تأثير عودته يتواصل.. معلول يسجل في مرمى سموحة

افتتح علي معلول أهداف الأهلي في مرمى سموحة في لقاء مؤجل من الجولة الـ 15 في الدوري المصري.

علي معلول عاد من الإصابة ليشارك كأساسي لأول مرة أمام بيراميدز ثم أمام سموحة.

أمام بيراميدز نجح في صناعة هدف الأهلي الوحيد، واليوم أمام سموحة يسجل.

الدقيقة 18 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لـ الأهلي بسبب لمسة يد من أحمد صبحي بعد عرضية من علي معلول.

وترجم معلول ركلة الجزاء بنجاح في شباك سموحة.

هدف معلول في مرمى سموحة هو الثاني له في الدوري هذا الموسم بعدما سجل في مرمى حرس الحدود.

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