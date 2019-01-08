مران الزمالك – انتظام بوطيب وكهربا.. غياب النقاز وتدريبات بدنية

الثلاثاء، 08 يناير 2019 - 17:31

كتب : أحمد شوقي

خالد بوطيب مهاجم الزمالك الجديد

انتظم خالد بوطيب مهاجم الزمالك الجديد في مران الفريق الأبيض الذي أقيم اليوم الثلاثاء استعدادا للقاء اتحاد طنجة المغربي في ذهاب دور الـ32 الثاني في الكونفدرالية.

ويعد ذلك المران هو الأول للمهاجم المغربي بعدما أتم تعاقده مع الزمالك رسميا وتقديمه في مؤتمر صحفي في وقت سابق.

وانتظم محمود عبد المنعم "كهربا" في مران الزمالك بعدما غاب عنه في وقت سابق لارتباطه بأداء امتحانات نصف العام.

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وحصل حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق الأبيض على إذن بالغياب عن مران اليوم بسبب ظروف خاصة وكذلك أحمد مدبولي بسبب امتحانات نصف العام.

واشتمل المران على تدريبات بدنية قوية لـ45 دقيقة تحت قيادة مدرب الأحمال شيخ بوزيان.

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