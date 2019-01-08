محدّث انتهت – سموحة (0) - (1) الأهلي

الثلاثاء، 08 يناير 2019 - 16:44

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - الأهلي - سموحة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة سموحة أمام الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة الـ 15 في الدوري المصري.

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الأهلي في المركز السادس برصيد 24 نقطة من 13 مباراة.

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بينما سموحة في المركز الثامن برصيد 23 نقطة من 17 مباراة.

انتهت

** ق73 ناصر ماهر بدلا من وليد سليمان

** ق72 طرد محمود عزت بعد عرقلة رمضان صبحي المنفرد

** ق64 مشاركة عمرو بركات

** ق57 خروج محمد محمود متأثرا بالإصابة

** خروج جيرالدو ومشاركة محمد شريف

** سموحة (0) - (1) الأهلي

** انطلاق الشوط الثاني

** استراحة

** ق28 فرصة جديدة لـ الاهلي عن طريق معلول ولكن أبو جبل ينقذ الموقف

** ق19 جووووووووووووووووووووول علي معلول والهدف الأول لـ الأهلي

** ركلة جزاء لـ الأهلي بعد لمسة يد على أحمد صبحي

** ق11 كوليبالي ينقذ الأهلي من هدف محقق بعد خطأ الشناوي

** انطلاق المباراة

** بعد قليل انطلاق المباراة

في الدوري الأهلي سموحة

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