أجاب عامر حسين رئيس لجنة المسابقات عن 6 أسئلة تشغل بال الشارع الرياضي المصري عقب فوز مصر بشرف تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019 باكتساح ضد جنوب إفريقيا. وذلك في حوار خاص مع FilGoal.com.

السؤال الأول – متى سيتوقف الدوري قبل البطولة ومتى تنتهي المسابقة؟

"بنسبة كبيرة سيتم إيقاف الدوري المصري بدء من يوم 2 يونيو، قبل انطلاق البطولة التي تقام في منتصف شهر يونيو وحتى منتصف شهر يوليو، ويتم استئناف الدوري بعد انتهاء البطولة".

"الدوري سيستمر حتى منتصف شهر أغسطس المقبل، ومن الممكن أن يتم تقديم موعد نهاية البطولة حسب الظروف".

السؤال الثاني، هل هناك نية لإغلاق الملاعب الـ6 المختارة للبطولة خوفا من تضررها من كثرة المباريات؟

"من الصعب أن نغلق الملاعب الستة المختارة لأنها رئيسية ويلعب عليها مباريات كثيرة جدا، أعتقد أن 15 يوما قبل بداية البطولة كافية جدا للصيانة اللازمة".

"الأرضية في صيف تكون جيدة ومن السهل جدا التعامل معها، ويمكن ضبطها في المدة الصغيرة، لكن من الصعب أن ننقل الملاعب مستحيل بسبب مباريات الدوري".

السؤال الثالث وهو مهم، هل هناك نية لإلغاء الدوري؟

"إلغاء الدوري مستحيل، سيستمر حتى منتصف شهر أغسطس".

السؤال الرابع، ما موقف مباراة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك؟

"لم يحدد موقف مواجهة السوبر بين الأهلي والزمالك بعد، سنرى بقية مباريات الدوري وموقف الزمالك في الكونفدرالية ونحدد بعد ذلك موقف اللقاء وإقامته، الأهم حاليا الاطمئنان على الدوري وتسكين مبارياته ثم الحديث في بقية البطولات".

السؤال الخامس وهو مهم أيضا، ما موقف مشاركات الأندية في النسخة الجديدة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا في حالة عدم نهاية الدوري قبل بدايتها؟ من سيشارك وكيف سيتصرف اتحاد الكرة؟

"سنحاول أن ننهي الدوري قبل انطلاق النسخة الجديدة من دوري الأبطال والكونفدرالية، وإذا تعذر ذلك لابد أن يكون هناك جلسة مع هاني أبو ريدة ومجلس الاتحاد لتحديد موقف الأندية المشاركة لأن الدوري سيستمر مع انطلاق البطولات فيجب أن يحدد الاتحاد مواقف المشاركين".

السؤال السادس، متى يتم تحديد موعد المباريات المتبقية للزمالك في الدوري؟

"سيكون موعد تحديد بقية مباريات الزمالك بعد 21 يناير الجاري، موعد قرعة دور الـ16 من بطولة كأس الكونفدرالية، في حالة تأهل الزمالك ضد اتحاد طنجة المغربي، سنحدد مبارياته في الدوري بالكامل وفقا لنتيجة القرعة".

"أي فريق سيسافر خارج مصر سيتم تأجيل مباراته، والفريق الذي سيلعب مباراة في مصر، سيخوض مواجهة قبل تلك المباراة بـ3 أيام على أقل تقدير، مثل الأهلي مع سموحة ثم مباراة فيتا كلوب، وأجلنا للإسماعيلي والزمالك لأن مبارياتهم خارج ملعبهم".

"الأندية وافقت على اللعب بين الجولات في مصر بالدوري لأنه لا يمكن التأجيل والكل يعلم مدى الضغط الموجود".

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