شاكيري: أثق في قدرة ليفربول على العودة للانتصارات سريعا

يثق جيردان شاكيري جناح ليفربول في قدرة ليفربول على العودة إلى الإنتصارات مرة أخرى عندما يعود الفريق للعب في الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل، وذلك بعد الخروج من كأس الإتحاد الإنجليزي مساء الإثنين.

كان شاكيري قد شارك أساسيًا في مواجهة الفريق ضد وولفرهامبتون في الدور الثالث من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي مساء أمس والتي انتهت بهزيمة الريدز بهدفين سجلهما راؤول خيمينيز وروبن نيفيز مقابل هدف سجله ديفوك أوريجي وخرج على إثرها الفريق من البطولة، وهي المباراة التي شهدت مشاركة ثلاثة لاعبين لأول مرة مع الفريق وأجرى فيها يورجن كلوب تسعة تغييرات دفعة واحدة على تشكيلة الفريق التي لعبت ضد مانشستر سيتي يوم الخميس الماضي في الدوري.

وقال شاكيري في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "بالطبع نحن مُحبطين بسبب الهزيمة، ولكن أعتقد أننا لم نستحق هذه النتيجة، فلقد حاولنا أن نلعب بطريقتنا المعتادة ولكننا اصطدمنا بسوء الحظ. حاولنا العودة في النتيجة حتى الدقيقة الأخيرة، ولا يستطيع أحد أن يقول عكس ذلك. في بعض الأحيان تحتاج أن يقف الحظ بجانبك، ولكن للأسف لم يحالفني الحظ في الركلة الحرة التي سددتها".

وتابع "لقد شارك في المباراة عدد كبير من اللاعبين الذين لم يلعبوا بصفة منتظمة في الفترة الأخيرة، بالإضافة لبعض اللاعبين الشباب الذين شاركوا مع الفريق لأول مرة. أردنا الفوز بالمباراة، ولكن هذه هي طبيعة كأس الإتحاد، فالهزيمة في مباراة واحدة تعني الخروج من البطولة. الآن نطوي صفحة الكأس ونعود للتركيز في مشوارنا في الدوري".

بسؤاله عن مواجهة برايتون وعن ماذا يتوقع من الفريق، أجاب شاكيري: "أعتقد أننا نمتلك تشكيلة بها العديد من الاختيارات القوية. هذا الموسم لدينا عمق جيد في قوام الفريق. لدينا جودة عظيمة في تشكيلتنا وكل اللاعبين سيبذلون أقصى ما عندهم للعودة للإنتصارات".

بوضع الهزيمة جانبًا، شهدت المباراة مشاركة ثلاثة لاعبين من أكاديمية النادي لأول مرة مع الفريق الأول في مباراة رسمية وهم رافائيل كاماتشو وكورتيس جونز اللذان بدءا المباراة وكي-جانا هوفر الذي دخل بديلًا لديان لوفرين الذي أصيب بعد 6 دقائق من بداية المباراة.

وبمشاركته في مباراة الإثنين، أصبح كي-جانا هوفر ثالث أصغر لاعب يشارك في مباراة رسمية مع الفريق في تاريخه، وقدم أداءً جيدًا.

وأضاف شاكيري عن هوفر: "إنه لاعب جيد، ومازال صغيرًا في السن. عندما دخل إلى الملعب، قدم كل ما لديه. أعتقد أنه سيكون لاعب جيد للغاية في المستقبل".

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