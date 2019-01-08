الأهلي يعلن عن مدة غياب الشيخ بسبب الإصابة

الثلاثاء، 08 يناير 2019 - 16:02

كتب : FilGoal

أحمد الشيخ - علي جبر - الأهلي - بيراميدز

أعلن النادي الأهلي عن غياب جناحه أحمد الشيخ لمدة تصل إلى 10 أيام بسبب الإصابة التي لحقت به.

وقال الأهلي عبر الموقع الرسمي إن الشيخ تعرض للإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، وذلك خلال مواجهة بيراميدز في الدوري.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة ليتأكد غيابه، ما يعني أن اللاعب سيغيب عن 3 مباريات على الأقل عن فريقه.

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ويغيب الشيخ عن مواجهة سموحة في الدوري، ثم مواجهتي فيتا كلوب وشبيبة الساورة في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء.

وشارك صاحب الـ26 عاما في 8 مباريات بكل المسابقات سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا وذلك خلال الموسم الجاري.

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