براهيم دياز: جاهز للعب في كل مراكز هجوم ريال مدريد.. أعلم أنني سأشارك تدريجيا

الثلاثاء، 08 يناير 2019 - 15:25

كتب : FilGoal

براهيم دياز

يعلم براهيم دياز لاعب ريال مدريد الجديد أنه لن يشارك في صفوف فريقه مباشرة، مشددا على رغبته في التعلم والتطور.

وأعلن الفريق الملكي يوم الأحد انتقال دياز لصفوفه قادما من مانشستر سيتي، قبل أن يعبر اللاعب الكشف الطبي التقليدي صباح الإثنين.

وقال براهيم في تصريحات أبرزها موقع ناديه "أنا تحت تصرف المدرب وسألعب في أي مركز هجومي يختاره لي المدرب. لا أحب أن أصف نفسي كلاعب. إيسكو وأسينسيو هما لاعبان ممتازان وسأتعلم منهما. أنا لاعب متعطش ومتلهف للعب".

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وأضاف "أنا مستعد وراغب ببدء التدريب والتعرف على زملائي. هناك نجوم كبار في هذا الفريق ولا بد من التعلم منهم. إنا مستعد وستأتي دقائق اللعب بالتدريج".

وأوضح "لم أفكر في الأمر عندما أخبروني بإمكانية القدوم لريال مدريد. الخيارات الثلاثة التي كنت أتناولها هي اللعب في ريال مدريد. أريد أن أنجح هنا، أن ألعب دورًا كبيرًا وأساعد الفريق".

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