لاعبو الأهلي الغائبون عن مواجهة سموحة يخوضون مرانا بدون فتحي ونجيب ومشاركة الشحات

خاض مجموعة لاعبي الأهلي الغائبين عن مواجهة سموحة في الدوري مرانهم على ملعب التتش في الجزيرة، بمشاركة حسين الشحات الوافد الجديد.

وأدى اللاعبون مرانهم تحت إشراف حسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال، واشتمل المران على الجانب البدني وتدريبات الكرة، لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة.

وأدى كل من حسام عاشور ورامي ربيعة ومحمود الجزار وأحمد الشيخ ووليد أزارو لاعبو الفريق الأول بالأهلي جلسة في صالة "الجيم" على هامش المران.

وخاض خماسي الأهلي تدريبات خاصة تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل، للتخلص من الإصابة التي لحقت بهم مؤخرا، إذ اشتكى عاشور من التواء في الكاحل خلال مشاركته في المران، وتعرض ربيعة لإصابة في اليد والجزار من إجهاد في منشأ العضلة الأمامية، والشيخ لإصابة في الركبة، وأزارو بتمزق في العضلة الضامة.

وحصل الثنائي أحمد فتحي ومحمد نجيب على إذن من الجهاز الفني بعدم حضور مران اللاعبين الغائبين عن مواجهة سموحة. ويخضع نجيب لبرنامج تأهيلي مكثف تمهيدا لعودته للمشاركة في المران الجماعي بعد اكتمال شفائه من الإصابة التي تعرض لها بقطع في الرباط الداخلي للركبة، فيما تجددا شكوى فتحي من العضلة الأمامية.

ويقيم الأهلي معسكرا مغلقا في الإسكندرية استعدادا لملاقاة سموحة في مباراة مؤجلة من الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء، كما يواجه نظيره فيتا كلوب ضمن أولى جولات دور المجموعات من دوري الأبطال يوم السبت.

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