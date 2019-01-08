رسميا - بيبي إلى بورتو

أعلن بورتو البرتغالي يوم الثلاثاء ضم البرتغالي بيبي مدافع ريال مدريد السابق.

كان نادي بيشكتاش التركي قد فسخ عقد مدافعه البرتغالي بيبي قبل أيام ليصبح اللاعب حرا للانتقال لأي فريق.

وأفاد النادي البرتغالي عبر موقعه أن اللاعب وقع على عقد يمتد لصيف 2021.

بيبي صاحب الـ 35 عاما خاض 17 مباراة مع بيشكتاش هذا الموسم ونجح في تسجيل 5 أهداف.

ولعب بيبي في صفوف بورتو في الفترة من 2004 إلى 2007 قبل الانتقال إلى ريال مدريد وقضاء 10 مواسم بين جدرانه ثم الانتقال لبيشكتاش الموسم الماضي.

#انتقالات_في_الجول بيبي يعود من حيث بدأ .. بورتو يتعاقد مع المدافع البرتغالي حتى عام 2021 pic.twitter.com/eAGWqPDSS6 — FilGoal (@FilGoal) January 8, 2019

صحيفة ماركا الإسبانية كشفت في وقت سابق أن بيبي فسخ عقده مع بيشكتاش بسبب الأزمة المالية للأخير.

نادي بيشكتاش لا يقدر في الوقت الحالي على دفع الرواتب المرتفعة لأي لاعب، ومن هنا جاء قرار فسخ العقد بالتراضي بين النادي واللاعب.

وربطت صحيفة “SPORX” التركية اسم بيبي بالانتقال إلى اتحاد جدة السعودي، وزعم التقرير التركي وقتها أن اللاعب يفاضل بين عرض من اتحاد جدة ونادي عربي آخر وينتظر أن يتخذ اللاعب قراره خلال الفترة المقبلة.

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