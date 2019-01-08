مواعيد مباريات الثلاثاء 8-1-2019 والقناة الناقلة لمباراتي الأهلي وبيراميدز

تقام يوم الثلاثاء مباراتان مؤجلتان في الدوري المصري الممتاز وتبدأ السعودية مشوارها في كأس آسيا وتقام قمة مرتقبة في كأس الرابطة الإنجليزية.

على ملعب الإسماعيلية يواجه المصري فريق بيراميدز، وفي الإسكندرية يستضيف سموحة فريق الأهلي.

وفي الإمارات تلعب السعودية أمام كوريا الشمالية ويستهل العراق مشواره في البطولة القارية بمواجهة فيتنام.

بينما في الشمال حيث عاصمة الضباب لندن يواجه توتنام جاره تشيلسي في لقاء الذهاب للدور نصف النهائي لكأس الرابطة الإنجليزية.

وبعيدا عن المستطيل الأخضر، ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الخاص بجوائز الأفضل لعام 2018.

طالع مواعيد كافة مباريات الثلاثاء من هنا