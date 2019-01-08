مواعيد مباريات الثلاثاء 8-1-2019 والقناة الناقلة لمباراتي الأهلي وبيراميدز

الثلاثاء، 08 يناير 2019 - 00:26

كتب : FilGoal

وليد أزارو - الأهلي - بيراميدز - عبد الله السعيد

تقام يوم الثلاثاء مباراتان مؤجلتان في الدوري المصري الممتاز وتبدأ السعودية مشوارها في كأس آسيا وتقام قمة مرتقبة في كأس الرابطة الإنجليزية.

على ملعب الإسماعيلية يواجه المصري فريق بيراميدز، وفي الإسكندرية يستضيف سموحة فريق الأهلي.

وفي الإمارات تلعب السعودية أمام كوريا الشمالية ويستهل العراق مشواره في البطولة القارية بمواجهة فيتنام.

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بينما في الشمال حيث عاصمة الضباب لندن يواجه توتنام جاره تشيلسي في لقاء الذهاب للدور نصف النهائي لكأس الرابطة الإنجليزية.

وبعيدا عن المستطيل الأخضر، ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الخاص بجوائز الأفضل لعام 2018.

طالع مواعيد كافة مباريات الثلاثاء من هنا

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