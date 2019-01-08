مواجهة نارية بين أرسنال ويونايتد في كأس الاتحاد.. ولقاء سهل لسيتي

أسفرت قرعة دور الـ32 لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الاثنين عن مواجهة نارية بين أرسنال ومانشستر يونايتد يستضيفها ملعب الإمارات بعد أيام.

بينما جاءت القرعة سهلة لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي الذي يستضيف بيرنلي.

وسيلعب أحمد حجازي لاعب مصر خارج ميدانه مع نادي وست بروميتش ألبيون أمام فريق برايتون، ويستضيف حامل اللقب نادي تشيلسي فريق شيفيلد وينزداي أو لوتون.

وتقام مباريات دور الـ32 من 26 إلى 28 يناير الجاري.

وجاءت المواجهات على النحو التالي علما بأن الفريق المذكور أولا يستضيف المباراة.

سوانزي سيتي ضد جيلينجام

ويمبلدون ضد وست هام يونايتد

شروزبري أو ستوك سيتي ضد ولفرهامبتون

ميلوول ضد إيفرتون

برايتون ضد وست بروميتش ألبيون

بريستول سيتي ضد بولتون

أكرينجتون ستانلي ضد دربي كاونتي أو ساوثامبتون

دونكاستر روفرز ضد أولدام أثلتيك

تشيلسي ضد شيفيلد وينزداي أو لوتون

نيوكاسل يونايتد أو بلاكبيرن روفرز ضد واتفورد

ميدلزبروه ضد نيوبورت كاونتي

مانشستر سيتي ضد بيرنلي

بارنيت ضد برينتفورد

بورتسموث ضد كوينز بارك رينجرز

أرسنال ضد مانشستر يونايتد

كريستال بالاس ضد توتنام

وتقام قرعة الدور ثمن النهائي في 28 يناير.

وفاز تشيلسي باللقب في العام الماضي بالتغلب على مانشستر يونايتد.