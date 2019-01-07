بالفيديو - ولفرهامبتون يقصي صلاح ورفاقه من كأس إنجلترا

ودع ليفربول مبكرا كأس الاتحاد الإنجليزي بالخسارة يوم الاثنين أمام مضيفه ولفرهامبتون بنتيجة 2-1 في الدور 64 للبطولة.

وخاض ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، اللقاء بتشكيل به العديد من اللاعبين الاحتياطيين في ظل رغبة المدرب يورجن كلوب إراحة عناصره الأساسية وعلى رأسهم محمد صلاح نجم الفريق.

وتفوق ولفرهامبتون على منافسه واستحق العبور إلى الدور التالي في أقدم بطولة إنجليزية.

وتقدم راؤول خيمينيز بهدف للفريق المضيف في الدقيقة 38 بعد انطلاقة ممتازة من وسط الملعب لم يجد معها مضايقة من مدافعي ليفربول ليخترق منطقة الجزاء ويسدد في الشباك.

وأدرك البلجيكي ديفوك أوريجي التعادل لليفربول في الدقيقة 51 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن سرعان ما عاد ولفرهامبتون للتقدم حين سجل روبن نيفيز بهدف في الدقيقة 55 بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة.

ودخل محمد صلاح هداف ليفربول في الدقيقة 70 بدلا من دانيل ستوريدج سعيا لإنقاذ الموقف.

واستطاع ولفرهامبتون الحفاظ على تقدمه والسيطرة على محاولات ليفربول ليخرج منتصرا في ميدانه.

وينتظر ولفرهامبتون بعد قليل قرعة الدور الـ32 للتعرف على منافسه المقبل.

ويحل ليفربول ضيفا على برايتون يوم السبت في الجولة 22 من الدوري.