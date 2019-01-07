دراسة: صلاح خامس أغلى لاعبي العالم.. ورونالدو رقم 19

الإثنين، 07 يناير 2019 - 22:41

كتب : FilGoal

محمد صلاح

في التقييم الأخير لنجوم كرة القدم من قبل المركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES)، المختص بتقدير القيمة المالية للاعبين، جاء محمد صلاح نجم مصر في المركز الخامس بقائمة أغلى لاعبي العالم.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وتصدر كيليان مبابي نجم فرنسا وباريس سان جيرمان القائمة التي ترتيبها يرجع إلى عوامل كثيرة منها السن ومركز اللاعب في الميدان والنادي الذي ينشط فيه اللاعب والنتائج مع المنتخب الوطني.

وقدرت الدراسة قيمة مبابي (20 عاما) بـ196 مليون جنيه إسترليني بعد تألقه اللافت مع ناديه الباريسي ومنتخب بلاده المتوج باللقب العالمي منذ أشهر.

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وجاء هاري كين هداف توتنام ثانيا وقيمته 180 مليون جنيه إسترليني وبعده نيمار نجم سان جيرمان (177 مليون جنيه إسترليني).

ورحيم ستيرلينج جناح مانشستر سيتي في المركز الرابع وقيمته 167 مليون جنيه إسترليني ثم صلاح نجم ليفربول (165) وباولو ديبالا (154) وليونيل ميسي (154) وروميلو لوكاكو (145) وفيليب كوتينيو (141) وليروي ساني (140).

وتراجع كريستيانو رونالدو للمركز 19.

ويواصل صلاح تألقه للموسم الثاني على التوالي مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وجاء الهداف الحالي للفراعنة سادسا في ترتيب جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول سنويا لأفضل لاعب في العالم والتي توج بها الكرواتي لوكا مودريتش في 2018.

محمد صلاح مبابي رونالدو

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