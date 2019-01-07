ناجي: كوبر كان ضد استدعاء الحضري في كأس إفريقيا

الإثنين، 07 يناير 2019 - 21:55

كتب : محرر في الجول

عصام الحضري

لم يكن هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر مقتنعا بقدرة عصام الحضري على حراسة عرين الفراعنة في كأس أمم إفريقيا 2017 بالجابون.

عصام الحضري

النادي : الإسماعيلي

وصرح أحمد ناجي مدرب حراس المرمى في منتخب مصر "لقد حاول كوبر على مدار أسبوع إثنائي عن قرار الدفع بعصام الحضري في بطولة إفريقيا، لم يكن مقتنعا بقدرة حارس عمره 44 عاما على المشاركة في هذه المسابقة".

وأضاف عبر البرنامج الإذاعي في الاستاد "كوبر كان يسألني يوميا (هل أنت متأكد من قدرات الحضري في هذا السن؟)، وكنت أؤكد له بأنه جاهز".

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وأشار "لقد صرح كوبر مؤخرا بأن إشراك عصام الحضري لم يكن قراره بل وصفني بالمجنون لأنني من اتخذت هذا القرار، وكان مندهشا من رد الفعل".

وواصل ناجي "كل حراس المرمى يتطلعون للاستمرار في الملاعب أطول فترة ممكنة مثل عصام الحضري، هناك عناصر موهوبة ولكنها تريد أن تعيش حياتها العادية وفي نفس الوقت يكون حارس مرمى مصر".

وأتم مدرب حراس المنتخب "لن نحرم اللاعب من وقته ولكن يجب ألا تؤثر حياته الخاصة على جاهزيته للتدريبات القوية واللعب على مستوى عال مما يتطلب التضحية لـ10 أو 15 سنة".

وتألق الحضري في كأس إفريقيا وقاد مصر للوصول إلى المباراة النهائية التي فاز بها منتخب الكاميرون ليتوج باللقب.

وكان أحمد الشناوي الحارس الأساسي في البطولة قبل أن يتعرض للإصابة ويأخذ الحضري مكانه.

واستمر الحضري حارسا للفراعنة حتى كأس العالم 2018.

وشارك الحضري في آخر مباراة لمصر في المونديال أمام السعودية ليصبح أكبر لاعب في السن يلعب لقاء في تاريخ البطولة.

عصام الحضري منتخب مصر

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