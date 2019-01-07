أحمد ناجي: نعم.. ظلمت محمد عواد لمصلحة المنتخب

يرى أحمد ناجي مدرب حراس المرمى في منتخب مصر أنه ظلم محمد عواد حارس الإسماعيلي المعار إلى الوحدة السعودي بعدم استدعائه للمشاركة في كأس العالم 2018.

محمد عواد النادي : الوحدة

وصرح ناجي خلال استضافته بالبرنامج الإذاعي في الاستاد "نعم ظلمت عواد من أجل مصلحة المنتخب.. ما المشكلة في ذلك؟".

وأضاف "لقد تحدثت معه وشرحت الظروف، المبررات تعجبه أم لا فهذا حقه".

وتابع "لكل قاعدة شواذ بشأن اختيار حارسين من فريق واحد، مصلحة المنتخب حينها كانت تقتضي انضمام حارسي مرمى الأهلي شريف إكرامي ومحمد الشناوي".

وواصل "جماهير كل فريق تريد فرض حارسها على المنتخب، ولكن الجهاز الفني لا يلتفت لكل ما يقال، لا أتعامل بالألوان بل أختار وفقا للقدرات الفنية، ولن أستبعد حارسا من المنتخب لمجرد أنه أخطأ في مباراة ما أو التقط الكرة بشكل خاطئ".

واستطرد "هناك حراس مرمى يخطئون بطريقة تجعل الجماهير لا تصبر عليهم، ولكن دوري تهيئة كل حارس مرمى فنيا وبدنيا وذهنيا ونفسيا، وأحفزه باستمرار وأطالبه بالتركيز في التدريبات والأداء بكل جدية كلما حصل على فرصة، فلا يوجد حارس بلا أخطاء".

واستطرد "شريف إكرامي شخصيته قوية، ولكنه يتعرض لهجوم حاد وشرس على مواقع التواصل الاجتماعي لمجرد أنه ابن إكرامي، ودورنا كفنيين إزالة الأعباء النفسية عن أي حارس".

وأردف "صرحت منذ أيام بأن محمود جنش الأفضل في شهر ديسمبر، لديه مواصفات رائعة تجعله قادرا أن يكون الحارس الأول للمنتخب ويتسم بالثبات الانفعالي مع أمور أخرى نستيطع التخلص منها".

وأوضح أحمد ناجي "في بعض الأحيان أعلن عن الحارس الأول للمنتخب ليحظى بالدعم الكامل رغم أنه أمر يغضب كثيرين، والآن لن أرتب أحدا أمامنا شهرين، فالجهاز الفني يختار الأنسب دائما".

وأتم أحمد ناجي "لا أهتم بالانتماءات، فمثلا أسامة نبيه من أنقى الشخصيات بل كان يرشح لاعبي الأهلي لهيكتور كوبر بشكل أكبر، ودخلت في مشاكل مع مسؤولي الأهلي بسبب الدفاع عن أسامة لأنني كنت في المطبخ وأعلم خبايا الأمور".

وكان عواد مرشحا بقوة لدخول قائمة الفراعنة في المونديال قبل أن يقرر الجهاز الفني استدعاء عصام الحضري والشناوي وإكرامي للسفر إلى روسيا.