اتحاد طنجة يسقط في اختباره الأخير قبل مواجهة الزمالك

خسر اتحاد طنجة يوم الاثنين أمام مضيفه نهضة بركان بنتيجة 2-صفر في آخر مباراة للفريق قبل استضافته للزمالك يوم الأحد في لقاء الذهاب من ملحق الكونفدرالية.

وسيطر نهضة بركان منذ البداية على اللقاء المؤجل من الجولة 10 للدوري وسجل له الهدفين فودوه لابا المنتمي لتوجو في الدقيقتين 34 و50.

وسقط الفريق للمباراة الثانية على التوالي في البطولة المغربية واستمر في المركز 11 ورصيده 14 نقطة بعد خوضه لـ13 مباراة.

ويدافع اتحاد طنجة عن لقبه في البطولة المغربية بعدما توج بها في الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه.

وتعاقد الفريق منذ أيام مع المدرب عبد الرحيم طاليب ليتولى المهمة لنهاية الموسم الحالي.

ويستضيف اتحاد طنجة فريق الزمالك على ملعب بن بطوطة وبعد أسبوع يلعب الإياب في القاهرة.

وشارك الفريق في دوري أبطال إفريقيا لكنه خسر في دور الـ32 أمام شبيبة الساورة الجزائري لينتقل للعب في الكونفدرالية.