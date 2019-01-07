بالفيديو - إيران تصعق اليمن بخماسية في كأس آسيا

الإثنين، 07 يناير 2019 - 19:53

كتب : FilGoal

إيران

حققت إيران فوزا كبيرا يوم الاثنين على منتخب اليمن بنتيجة 5-صفر في أولى مباريات الفريقين ببطولة كأس آسيا 2019 المقامة في الإمارات.

وتفوق الفريق الإيراني على منافسه الأقل في المستوى واستطاع تسجيل هدف مبكر عن طريق مهدي طارمي في الدقيقة 12.

وأحرز سعود السوادي وطارمي وسردار أزمون وسامان قدوس أهدافا في الدقائق 23 و25 و53 و78 في لقاء هيمن عليه تماما الفريق المكنى بـ"أمراء فارس".

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وتصدرت إيران المجموعة الرابعة للبطولة والتي تضم اليمن والعراق وفيتنام.

ويلعب العراق أولى مبارياته في البطولة يوم الثلاثاء أمام فيتنام ثم يواجه اليمن يوم السبت.

والفريق الإيراني مرشح بقوة للتتويج بالبطولة القارية التي توج بها 3 مرات متتالية في 1968 و1972 و1976.

ولم تبلغ إيران المبارة النهائية للبطولة منذ 43 عاما.

إيران اليمن كأس آسيا

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