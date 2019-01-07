ثنائي الاتحاد إعارة إلى الشعلة السعودي

أعلن نادي الاتحاد السكندري إعارة الثنائي إيمانويل بناهيني وويلسون أكاكبو لنادي الشعلة السعودي لنهاية الموسم الحالي.

ويلعب الشعلة في دوري الدرجة الثانية السعودي تحت إدارة فنية مصرية بقيادة خالد جلال.

ووافق الاتحاد على إعارة المهاجم الغاني بناهيني والمدافع التوجولي ويلسون لنادي الشعلة مقابل 100 ألف دولار.

وتعاقد الاتحاد السكندري حتى الآن خلال فترة الانتقالات الشتوية مع أحمد نبيل مانجا من سموحة والمدافع البرازيلي دي سليفا وعمار حمدي على سبيل الإعارة من الأهلي، وأيضا توصل لاتفاق مع القلعة الحمراء للتعاقد مع صبري رحيل.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الـ12 في الدوري المصري برصيد 20 نقطة بعدما لعب 18 مباراة.

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