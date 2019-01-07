يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إيران واليمن في الجولة الأولى من لقاءات دور المجموعات في كأس آسيا.

طالع تشكيل الفريقين واللقاء لحظة بلحظة من هنا

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انتهى اللقاء بفوز إيران بنتيجة 5-0

ق78: سامان قدوس يسجل الهدف الخامس لإيران

ق54: أزمون يسجل الهدف الرابع لإيران

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم إيران بنتيجة 3-صفر

ق25: طارمي يسجل الهدف الثالث لإيران

ق23: ديجاجا يسجل الهدف الثاني لإيران

ق12: طارمي يسجل الهدف الأول لإيران

بداية اللقاء