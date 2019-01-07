ساري: أريد فابريجاس سعيدا لذلك عليه الرحيل

الإثنين، 07 يناير 2019 - 16:51

كتب : FilGoal

فابريجاس يودع تشيلسي

يرى ماوريزيو ساري مدرب تشيلسي أن الأفضل للاعبه سيسك فابريجاس الرحيل عن الفريق طالما بات دوره معدوما في قلعة ستامفورد بريدج.

وقال الإيطالي في تصريحات صحفية:"أستطيع قول رأيي فقط في هذه المسألة، لا أعلم قرار النادي. وفي رأيي عليه أن يرحل. هناك قاعدة في هذا النادي، التجديد لموسم واحد للاعبين الذين تتجاوز أعمارهم 30 عاما. لا أريد للاعب مهم مثل فابريجاس أن يكون غير سعيد".

وأشارت تقارير إلى أن فابريجاس الإسباني في طريقه للرحيل عن تشيلسي والانتقال إلى موناكو الذي يقوده تييري هنري الذي لعب معه فابريجاس في أرسنال.

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وعن هذه التقارير قال ساري:"لا أعلم، أمس كان في أجازة بسبب الإصابة، لذا لا أعلم. إذا رحل فابريجاس، بالتأكيد سنحتاج بديلا. لدينا مشكلة في الوسط بعد إصابة روبن لوفتوس-شيك. بدون فابريجاس لدينا 5 لاعبين فقط في وسط الملعب".

وينتهي عقد فابريجاس مع تشيلسي في يونيو لذلك يريد تشيلسي بيعه في يناير الجاري حتى لا يفقده دون مقابل بعد نهاية الموسم.

فابريجاس تشيلسي ساري

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