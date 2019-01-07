تقرير: 3 أندية تطلب ديبالا من يوفنتوس

قالت صحيفة توتوسبورت الإيطالية إن يوفنتوس تلقى عروض من مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان للتخلي عن لاعبه باولو ديبالا.

باولو ديبالا النادي : يوفنتوس

وأشارت الصحيفة التي تصدر في تورينو حيث نادي يوفنتوس إلى أن الأخير قد يتخلى عن اللاعب إذا وصل سعره لأكثر من 100 مليون يورو.

ويتمسك يوفنتوس بجوهرته ديبالا البالغ عمره 25 عاما، لكن تقول توتوسبورت إن النادي قد يوافق على رحيله إذا حصل على قيمة مالية قريبة من تلك التي نالها جراء بيع بول بوجبا إلى مانشستر يونايتد في 2016.

وكتبت أن مسؤولي فريق السيدة العجوز لا يفكرون في الأمر الآن لكن ربما يتغير رأيهم في الصيف.

ويمتد عقد ديبالا مع يوفنتوس إلى 2022.

وانتقل الموهوب الأرجنتيني في 2015 إلى يوفنتوس قادما من باليرمو مقابل 40 مليون يورو.

وشارك لاعب إنستيتوتو الأرجنتيني السابق في 22 مباراة مع يوفنتوس بالموسم الحالي وسجل 7 أهداف وأرسل 3 تمريرات حاسمة.