الزمالك يكشف سبب رحيل كاسونجو.. ومتى يعلن صفقته الجديدة

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في الزمالك عن أسباب رحيل الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق إلى الوحدة السعودي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وأعار الزمالك مهاجمه كاسونجو إلى الوحدة مقابل 8 ملايين جنيه، وأعلن ضم المغربي الدولي خالد بوطيب من مالاتياسبور التركي لدعم مركز الهجوم.

وقال أمير مرتضى: "كاسونجو تلقى عروضا قبل بداية الموسم وطلبناه بالاستمرار وبالتنسيق مع المدير الفني كريستيان جروس كان يرى أنه لو قدم مستوى طيبا في الدوري سيصله عروض أفضل وهو ما حدث من الوحدة السعودي".

وأكمل "وافقنا على إعارة كاسونجو مقابل 8 ملايين جنيه، مع وجود بند في عقده مع الوحدة بأحقية شراء مقابل مليون و٦٠٠ ألف دولار".

ثم أضاف "نشكره على روحه الطيبة وحتى أمس كان حاضرا مع الفريق وحرص على الترحيب بخالد بوطيب".

ورفض أمير مرتضى الكشف عن تفاصيل الصفقة الثانية للزمالك في موسم الانتقالات الشتوي.

وأوضح "الصفقة الجديدة تتوقف على قرار جروس، لو رأى أنها ستكون إضافة من الناحية الفنية في مركزه سنحسمها، ومازال لدينا الوقت في يناير وأرفض الكشف عن هويته في الوقت الحالي قبل حسمها".

وأتم "أهم شيء هو مصلحة الفريق ولا نضم لاعبين بمزيدات واحتياجاتنا قليلة وتدعيمنا على قدر الحاجة، نادي الزمالك هو الأفضل وهدفنا أن نستمر الأفضل والمجلس يدعم اللاعبين في التعثر قبل الفوز".

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