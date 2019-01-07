أمير مرتضى: بوطيب كبير في السن؟ انظروا لرونالدو

الإثنين، 07 يناير 2019 - 14:19

كتب : أحمد شوقي

خالد بوطيب وكريستيانو رونالدو

رد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في نادي الزمالك على الانتقادات الموجهة للتعاقد مع خالد بوطيب المهاجم المغربي صاحب الـ31 عاما.

خالد بوطيب

النادي : الزمالك

الزمالك

وقدم الزمالك اليوم الاثنين مهاجمه الجديد في مؤتمر صحفي بمقر النادي.

وبدأ أمير مرتضى حديثه "نرحب بالمهاجم الدولي خالد بوطيب، المفاوضات بدأت معه منذ شهرين وتحدثنا معه ووكيله".

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وأضاف "بوطيب يمتلك خبرات عريضة باللعب في الدوري الفرنسي بجانب أنه يمتلك خبرات إفريقية بمشاركته مع المنتخب المغربي، كان يعرف الزمالك وتاريخ الزمالك أثناء التفاوض ووجوده بجانب حميد أحداد وحمدي النقاز والونش وفرجاني ساسي ومحمود علاء وكهربا ومصطفى فتحي وجنش وأوباما إضافة كبيرة، بوطيب سيضيف لهذه التوليفة الكثير من الناحية الفنية، ولم نحكم عليه من خلال الفيديو".

وأوضح "كريستيان جروس المدير الفني كان يشاهد بوطيب في كل مواقفه خلال المباريات وتعامله مع المواقف واختاره ما بين ٦ مهاجمين مرشحين بسبب خبراته وتميزه فنيا".

واستدرك "هناك من يقول إن سن خالد بوطيب ليس مناسبا، لكن ليس طبيعيا أن يتم الحكم بالسن بل بالعطاء".

وأكمل "يوفنتوس ضم كريستيانو رونالدو وهو يبلغ ٣٤ عاما، وطارق حامد أفضل لاعب في الزمالك وهو قريب من سن بوطيب".

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