بوطيب: اخترت الزمالك لأنه الأكبر في إفريقيا

قال خالد بوطيب مهاجم الزمالك الجديد إنه اختار الانضمام للفريق الأبيض لأنه النادي الأكبر في قارة إفريقيا.

خالد بوطيب النادي : الزمالك الزمالك

وقدم الزمالك اليوم الاثنين مهاجمه الجديد في مؤتمر صحفي بمقر النادي.

وقال بوطيب في مؤتمر تقديمه: "اخترت الزمالك لأنه النادي الأكبر في إفريقيا وصاحب المركز الأول في الدوري المصري".

وأكمل "مجلس الادارة أيضا لديه طموح لتحقيق البطولات، وهذا شيء ساعدني على اتخاذ قراري بالانتقال إلى هنا".

وواصل "سعيد بالانضمام للزمالك وبالثقة التي وضعت في قدراتي، سأحاول الانسجام والدخول مع الفريق في أسرع وقت".

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