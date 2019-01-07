رسميا - الإسماعيلي يضم مهاجم عزام التنزاني

أعلن نادي الإسماعيلي رسميا عن تعاقده مع يحيى زايد مهاجم فريق عزام التنزاني لمدة 4 مواسم ونصف الموسم.

ويعد زايد هو خامس صفقة للدراويش خلال شهر يناير الجاري، إذ ضم الفريق في وقت سابق محمود رضا حارس مرمى وادي دجلة على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء بعد نهاية المدة بمبلغ 2.5 مليون جنيه.

وتعاقد الإسماعيلي كذلك في وقت سابق مع كل من أودا مارشال وبينسون شيلونجو ومحمود دونجا.

واستغنى الإسماعيلي عن كل من أوكيكي أفولابي وكريستوفر ميندوجا لقيد كل من شيلونجو ومارشال أدوا.

ويفاضل الفريق بين الثنائي ريتشارد بافور أو لسعد الجزيري المهاجم التونسي، لكي يقيد يحيى زايد بدلا منه حال إتمام التعاقد معه، جانب الناميبي بينسون شيلونجو وأودا مارشال.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة مازيمبي ضمن أولى جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم السبت.