راموس: التحكيم فضيحة.. نريد عدالة مثل التي تلقاها برشلونة أمامنا

وصف سيرخيو راموس القرارات التحكيمية في مباراة فريقه ريال مدريد أمام ريال سوسيداد بالدوري الإسباني، "بالفضيحة".

ريال مدريد خسر على ملعبه بهدفين دون رد في الجولة 18 من الدوري الإسباني، ليبتعد بـ10 نقاط كاملة عن المتصدر برشلونة.

إلا أن اللقطة الأبرز في اللقاء حدثت بعد مرور ساعة عندما عرقل خيرونيمو روي حارس مرمى سوسيداد، فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، والحكم لم يحتسب ركلة جزاء، قرار أكدته تقنية الفيديو بعدم مراجعتها الحكم.

ليضاف هذا القرار إلى قرار آخر في الشوط الأول بعدم احتساب ركلة جزاء لـ سيرخيو راموس نفسه بعد التحام مع أسيير إيارامندي.

وقال راموس في تصريحاته الغاضبة للصحفيين بعد اللقاء: "استحققنا التحصل على ركلتي جزاء صريحتين، ربما ركلتي أقل وضوحا، لأن إيارامندي نفّذ تدخله بشكل ذكي حتى يُظهِر أنه تدافع مشترك بين ظهرينا. ولكن حالة فينيسيوس فضيحة".

كما تطرق للبطاقة الحمراء التي تحصل عليها لوكاس فاسكيز: "لقد دعمت تقنية حكم الفيديو المساعد دوما، ولكن الحكم أخبرنا أنها ليست ركلة جزاء. وطرد لوكاس كذلك كان قاسيا، لأن اللاعب كان محاطا بـ3 مننا ولم يكن سيقدر على الانطلاق. أنا لم أر شيئا مثل هذا لسنوات".

وعاد راموس بالذاكرة لركلة الجزاء التي احتسبت لبرشلونة عبر تقنية الفيديو في مباراة الكلاسيكو: "لا نطلب مساعدة الحكام، ولكن نرغب فقط في تطبيق العدالة. لقد احتسبوا ركلة جزاء على فاران لصالح سواريز في كامب نو، وبالتالي توجب أن نتحصل اليوم على ركلة جزاء أيضا، ما حدث اليوم أبعدنا بشكل ما عن المنافسة على الدوري".

وواصل: "أحاول أحيانا أن أساعد الحكام، ولكن ما حدث اليوم كان فضيحة، لقد أخبرني أنه رأى اللعبة بوضوح".

مختتما: "يجب على لجنة الحكام مراجعة الأخطاء. نحن الآن نمتلك تقنية حكم الفيديو المساعد".

ريال مدريد يحتل المركز الخامس برصيد 30 نقطة، ويحتاج إلى معجزة حقيقية للفوز بالدوري الإسباني هذا الموسم.