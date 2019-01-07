مدرب خيتافي : لا أعلم سبب إلغاء هدفنا الصحيح أمام برشلونة.. تضررنا مثل ريال مدريد

انفجر خوسيه بوردالاس مدرب خيتافي غضبا بعد خسارة فريقه أمام برشلونة، واعتبر أن فريقه تعرض لظلم تحكيمي.

خيتافي خسر 1-2 أمام برشلونة على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز في الجولة 18 من الدوري الإسباني.

الفريق العاصمي تأخر بهدفين دون رد في الشوط الأول، وضع كان سيختلف لو لم يلغ الحكم هدفا في بداية المباراة لـ خايمي ماتا، وهي الحالة التي أثارت غضب المدرب بوردالاس.

وقال بوردالاس خلال المؤتمر الصحفي بعد المواجهة: "عندما تواجه برشلونة، يتوجب عليك ألا ترتكب أي أخطاء طوال المباراة، الهدف ألغي بسبب لمسة بسيطة للغاية، لم تكن مخالفة ولا أدري لماذا لم يُحتسَب الهدف".

مضيفا: "هذا الهدف كان كفيلا بقلب المباراة، كنا سنتقدم في النتيجة، لاحقا سنحت لنا العديد من الفرص لإدراك التعادل ولم نستغلها".

وواصل مدرب خيتافي حديثه: "أنا متألم للهدف الملغي، لقد شاهدت إعادته وهو هدف شرعي بالكامل، هذا القرار غيّر كل شيء، المساحات كانت ستتوفر لنا على الأرجح. أنا دافعت دوما عن تقنية حكم الفيديو المساعد، ولكنه لا يُستخدَم بشكل سليم".

وتطرق بوردالاس للحالة الجدلية التي حدثت في وقت متقدم من اليوم في مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد، والتي رفض فيها الحكم احتساب ركلة جزاء لـ فينيسيوس جونيور.

بوردالاس علّق: "أخبروني أن فينيسيوس استحق ركلة جزاء اليوم ولم تُحتسَب، وتقنية الفيديو موجودة للبت في هذه الحالات، حاليا لا يتم استعمالها بشكل جيد، لقد ألحقوا الضرر بنا عدة مرات".