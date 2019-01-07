مدرب سوريا: اللاعبون محبطون.. لعب فلسطين بـ10 لاعبين صعّب مهمتنا

الإثنين، 07 يناير 2019 - 00:25

كتب : FilGoal

سوريا - فلسطين - كأس آسيا 2019

اعترف بيرند شتانجه المدير الفني لمنتخب سوريا، بإحباطه بعد التعادل السلبي أمام فلسطين.

سوريا فشلت في الفوز بأولى مبارياتها بكأس آسيا 2019 أمام فلسطين، في المجموعة الثانية من البطولة.

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وقال شتانجه في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "نتيجة التعادل أحبطتنا أكثر من فلسطين، حاولنا أن نحقق الفوز ولكن مهاجمينا لم يقدروا على هز الشباك".

وأضاف: "للأسف الاستحواذ لن يجلب أي شيء، الآن علينا مواجهة الأردن والخروج بنتيجة إيجابية حتى نتأهل إلى الدور المقبل".

وواصل شتانجه: "لن ألوم فردا بعينه في فريقي، إنهم محبطون للغاية الآن في غرفة خلع الملابس، أرادوا الفوز لأجل سوريا".

سوريا لعبت بأسبقية عددية في آخر 20 دقيقة، ولم تتمكن من الوصول لشباك الفدائيين رغم ذلك: "عندما تواجه فريقا بـ10 لاعبين، فإنهم يضيقون المساحات بشكل كبير، مما لا يسمح لك باللعب بسرعة كبيرة، بل ستتلقى هجمات مرتدة وقد تتلقى أهدافا سهلة".

مضيفا: "مواجهة خصم مماثل أمر في غاية الصعوبة، حاولنا الهجوم من الأطراف واللعب خلف المدافعين، احتجنا إلى بعض من المهارات الفردية، وهو أمر لم يكن متوفرا".

وأشاد المدرب الألماني بالمنافس: "فلسطين منتخب منظم ومميز، لقد تعادلوا مع الصين 1-1، وتعادلوا بنفس النتيجة مع إيران".

شتانجه برر عدم الدفع بلاعبه محمد عثمان لاعب هيركوليز الهولندي منذ بداية المباراة: "محمد عثمان كان مرهقا للغاية بسبب مشاركته في الكثير من المباريات مع فريقه هذا الموسم، ولهذا فضلنا أن يكون جاهزا للمباراة الثانية، نحتاجه في بقية البطولة".

كما لم يبد تفاؤلا كبيرا بإصابة لاعبه أسامة أومري الذي غادر الملعب في الشوط الأول: "إصابة أومري لا تبدو جيدة، سننتظر تقرير الأطباء بالطبع، ولكنها إصابة في الركبة وتبدو صعبة".

سوريا تواجه الأردن يوم الخميس المقبل في الجولة الثانية، بغية تحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز مركزها في المجموعة.

سوريا فلسطين كأس آسيا كأس آسيا 2019

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