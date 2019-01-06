بالفيديو – بطل الشتاء.. برشلونة يعود من العاصمة بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد

حقق برشلونة انتصارا ثمينا على ضيفه خيتافي بهدفين مقابل هدف واحد، على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز بالعاصمة مدريد، بالجولة 18 من الدوري الإسباني.

برشلونة عمّق الفارق بينه وبين المطارد أتليتكو مدريد إلى 5 نقاط، كما أطاح عمليا بغريمه ريال مدريد من المنافسة على بطولة الدوري بعد أن اتسع الفارق بينهما إلى 10 نقاط.

الفارق يجعل برشلونة بطلا رسميا للدور الأول للدوري الإسباني للمرة رقم 24 في مسيرته، قبل جولة واحدة على نهاية مرحلة الذهاب.

النادي الكتالوني افتتح التسجيل بواسطة 20 عبر الأسطورة ليونيل ميسي، بعد أن فشل دافيد سوريا في التصدي للكرة بشكل حاسم.

الهدف رقم 13 لـ ميسي طوال مسيرته في شباك خيتافي، جعله أول المسجلين لبرشلونة في العام الجديد، أمر تكرر في 6 سنوات سابقة.

ليسجل فريق برشلونة في 35 مباراة رسمية متتالية، سلسلة لم تتحقق للنادي الكتالوني منذ عام 1997 تحت قيادة الهولندي لويس فان خال.

لويس سواريز أبى إلا أن يكمل ما بدأه صديقه، فأطلق تسديدة رائعة على الطائر من خارج منطقة الجزاء، عانقت شباك الفريق العاصمي بالدقيقة 39، معلنة عن هدف برشلونة الثاني.

ليكون ميسي وسواريز قد سجلا ما مجموعه 27 هدفا في الدوري الإسباني هذا الموسم، وهو أكثر مما سجله فريق ريال مدريد بأكمله، إذ سجّل الميرنجي 26 هدفا.

خيتافي الذي هدد مرمى برشلونة بشكل دوري أغلب فترات اللقاء، أصر على التسجيل قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين بواسطة خايمي ماتا الذي ترجم عرضية أنخيل رودريجيز.

ليقضي ماتا على عذرية شباك مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة التي دامت لـ 316 دقيقة متتالية.

برشلونة رفع رصيده إلى 40 نقطة في صدارة الدوري في طريق الحفاظ على اللقب، فيما تجمد رصيد عند 25 نقطة في المركز السابع.