بالفيديو – بطل الشتاء.. برشلونة يعود من العاصمة بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد

الأحد، 06 يناير 2019 - 23:49

كتب : FilGoal

برشلونة - خيتافي - الدوري الإسباني

حقق برشلونة انتصارا ثمينا على ضيفه خيتافي بهدفين مقابل هدف واحد، على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز بالعاصمة مدريد، بالجولة 18 من الدوري الإسباني.

برشلونة عمّق الفارق بينه وبين المطارد أتليتكو مدريد إلى 5 نقاط، كما أطاح عمليا بغريمه ريال مدريد من المنافسة على بطولة الدوري بعد أن اتسع الفارق بينهما إلى 10 نقاط.

الفارق يجعل برشلونة بطلا رسميا للدور الأول للدوري الإسباني للمرة رقم 24 في مسيرته، قبل جولة واحدة على نهاية مرحلة الذهاب.

أخبار متعلقة

فينسيوس: الحارس لم يلمس الكرة بل عرقلني.. وتأكدت من اللقطة بعد المباراة ريال مدريد: إنها ركلة جزاء واضحة.. وطرد لوكاس كان قاسيا المنقذ؟ رسميا - ريال مدريد يستقدم براهيم دياز من مانشستر سيتي سولاري ينفجر: لا نفهم كيف لم تُحتسَب ركلة الجزاء.. ما فائدة تقنية الفيديو؟

النادي الكتالوني افتتح التسجيل بواسطة 20 عبر الأسطورة ليونيل ميسي، بعد أن فشل دافيد سوريا في التصدي للكرة بشكل حاسم.

الهدف رقم 13 لـ ميسي طوال مسيرته في شباك خيتافي، جعله أول المسجلين لبرشلونة في العام الجديد، أمر تكرر في 6 سنوات سابقة.

ليسجل فريق برشلونة في 35 مباراة رسمية متتالية، سلسلة لم تتحقق للنادي الكتالوني منذ عام 1997 تحت قيادة الهولندي لويس فان خال.

لويس سواريز أبى إلا أن يكمل ما بدأه صديقه، فأطلق تسديدة رائعة على الطائر من خارج منطقة الجزاء، عانقت شباك الفريق العاصمي بالدقيقة 39، معلنة عن هدف برشلونة الثاني.

ليكون ميسي وسواريز قد سجلا ما مجموعه 27 هدفا في الدوري الإسباني هذا الموسم، وهو أكثر مما سجله فريق ريال مدريد بأكمله، إذ سجّل الميرنجي 26 هدفا.

خيتافي الذي هدد مرمى برشلونة بشكل دوري أغلب فترات اللقاء، أصر على التسجيل قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين بواسطة خايمي ماتا الذي ترجم عرضية أنخيل رودريجيز.

ليقضي ماتا على عذرية شباك مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة التي دامت لـ 316 دقيقة متتالية.

برشلونة رفع رصيده إلى 40 نقطة في صدارة الدوري في طريق الحفاظ على اللقب، فيما تجمد رصيد عند 25 نقطة في المركز السابع.

برشلونة خيتافي الدوري الإسباني

نرشح لكم

أخر الأخبار

رسميا – الإسماعيلي يتعاقد مع حارس وادي دجلة ومهاجم إنبي 2 دقيقة | الدوري المصري
لماذا ظهرت خانة ملعب قمة الدور الأول "خالية" بجدول الدوري 3 دقيقة | الدوري المصري
فرج عامر لـ في الجول: ياسر إبراهيم إلى الأهلي مقابل 30 مليونا وعمرو بركات 33 دقيقة | مصر
مدرب سوريا: اللاعبون محبطون.. لعب فلسطين بـ10 لاعبين صعّب مهمتنا 35 دقيقة |
غزال لـ في الجول: فضلت فييرنسي عن أربعة عروض.. ومفاوضات الأهلي لم تصل للرسمية ساعة | المحترفون
بالفيديو – بطل الشتاء.. برشلونة يعود من العاصمة بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تفاصيل طرد جنش والهاني سليمان.. والزمالك يفقد حارسه الأساسي أمام بيراميدز 2 حوار في الجول – أبو تريكة يوجه نصيحة خاصة لـ صلاح.. وتوقع عكس التمني قبل القمة 3 في الجول يكشف بند في عقد السعيد قد يمنح الأهلي 2 مليون دولار.. ولكن 4 جدول مزدحم للزمالك في يناير.. قمتان ولقاء ثأري

قد ينال إعجابك