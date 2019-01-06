فينسيوس: الحارس لم يلمس الكرة بل عرقلني.. وتأكدت من اللقطة بعد المباراة

الأحد، 06 يناير 2019 - 23:30

كتب : FilGoal

فينسيوس جونيور - ريال مدريد - ريال سوسيداد

أصر فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد على أحقيته بالتحصل على ركلة جزاء في مواجهة ريال سوسيداد بالدوري الإسباني.

ريال مدريد سقط على ملعبه سانتياجو برنابيو بهدفين دون رد في الجولة 18 من الدوري الإسباني.

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فينسيوس طالب بالتحصل على ركلة جزاء في الشوط الثاني بعد التحام مع الحارس خيرونيمو روي.

اللاعب البرازيلي علّق على هذه اللقطة بعد المواجهة: "لعبنا مباراة مثالية منذ البداية، بينما قام الحكم بتصعيب المباراة علينا، استحققنا التحصل على ركلتي جزاء، واحدة منهما واضحة بالنسبة لي على الأقل، لقد وصلت إلى الكرة والحكم لم يطلق صافرته".

الأرجنتيني روي صرّح بعد المباراة أنه تمكّن من الوصول للكرة، الأمر الذي نفاه فينيسيوس: "لا، هو لم يلمس الكرة أبدا، هو يعلم ذلك، على الأقل توجب على الحكم الاستعانة بتقنية الفيديو، لقد لمست الكرة وهو عرقلني، شاهدت الفيديو بعد المباراة وركلة الجزاء واضحة، الحكم لم يحتسبها".

واختتم الجناح الشاب: "لعبنا مباراة عظيمة ولم نسجل، الحكم لم يلجأ إلى تقنية الفيديو لاحتساب ركلة جزاء، أنا حزين للغاية".

ريال مدريد ريال سوسيداد الدوري الإسباني

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